Roma incidente sulla Colombo | morta una 20enne indagini sul fenomeno delle ‘corse clandestine’

La polizia di Roma Capitale gestisce le indagini, che al momento sono concentrate sulla possibilità che l'incidente sia legato ad una corsa clandestina tra auto. Si ipotizza che questi fenomeni illeciti possano essere alla base anche di altri incidenti avvenuti in zona Eur, come spiega Agi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, incidente sulla Colombo: morta una 20enne, indagini sul fenomeno delle ‘corse clandestine’

