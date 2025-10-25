Roma incidente sulla Colombo | Beatrice Bellucci morta a 20 anni feriti tre giovani Ipotesi gara tra auto
Una ragazza di 20 anni deceduta e altri tre giovanissimi feriti, due dei quali in gravissime condizioni. È il drammatico bilancio dell?incidente stradale che ieri sera ha paralizzato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Roma: folle gara di velocità su via Cristoforo Colombo, scontro fra auto, una ventenne morta e tre feriti - Beatrice Bellucci, 20 anni, era la passeggera di una macchina travolta da una delle vetture che andavano ben oltre i limiti di velocità. Segnala roma.corriere.it