Una ragazza di 20 anni deceduta e altri tre giovanissimi feriti, due dei quali in gravissime condizioni. È il drammatico bilancio dell?incidente stradale che ieri sera ha paralizzato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, incidente sulla Colombo: Beatrice Bellucci morta a 20 anni, feriti tre giovani. Ipotesi gara tra auto