Roma incidente in piazza dei Navigatori morta una ragazza
Roma, 25 ottobre 2025 – La Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato alle 22 del 24 ottobre in piazza dei Navigatori, le squadre vigili del fuoco dell’Eur 11A e di Ostiense 7A per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Arrivati sul posto il personale VF ha estricato dalla prima autovettura un ragazzo mentre nella seconda due ragazze, in gravi condizioni. Tutte e tre le persone sono state portate in codice rosso all’ospedale dai sanitari del 118, dove una delle ragazze è deceduta. Roma, auto si ribalta sulla Tuscolana: 5 feriti, distrutto l’ingresso di un B&B. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
