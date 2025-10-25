Roma incidente grave in piazza dei Navigatori | morta una giovane tre feriti gravi
Un grave incidente stradale ha coinvolto due auto nella serata di venerdì 24 ottobre in piazza dei Navigatori, nel quartiere Ostiense di Roma, nei pressi della via Cristoforo Colombo. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato intorno alle 22 le squadre Eur 11A e Ostiense 7A per estrarre i giovani coinvolti dalle vetture. Tutti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118. Giovane donna perde la vita, altri feriti gravi. Una delle giovani ragazze coinvolte, di 20 anni, è morta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Altri tre giovani, fra i 20 e i 22 anni, sono rimasti feriti in modo grave, e le loro condizioni restano critiche. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roma, incidente sulla Cristoforo Colombo: un morto e tre feriti. «Ipotesi gara di velocità» - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Roma: travolto da conducente del camion, 83enne muore in ospedale https://ift.tt/moPMY6j - X Vai su X
Scontro tra due auto in piazza dei Navigatori a Roma: morta una ragazza, gravissimi due giovani - Una ragazza è morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Roma in piazza dei Navigatori ... Lo riporta fanpage.it
Grave incidente sulla Colombo. Morta una ragazza. Si ipotizza una gara clandestina tra auto - In via Tuscolana auto si schianta contro un b&b, cinque feriti in codice rosso ... Secondo rainews.it
Roma, incidente sulla Colombo: morta una ragazza di 20 anni, gravemente feriti due giovani - Una ragazza di 20 anni è deceduta e altre due persone risultano gravemente ferite a causa di uno schianto che ha ... Riporta ilgazzettino.it