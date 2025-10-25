Roma incidente Colombo | Beatrice Bellucci morta a 20 anni atteso l' alcoltest sui 3 giovani della corsa tra auto

Una ragazza di 20 anni deceduta e altri tre giovanissimi feriti, due dei quali in gravissime condizioni. È il drammatico bilancio dell?incidente stradale che ieri sera ha paralizzato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, incidente Colombo: Beatrice Bellucci morta a 20 anni, atteso l'alcoltest sui 3 giovani della corsa tra auto

Contenuti che potrebbero interessarti

Si chiamava Beatrice Bellucci la ragazza di 20 morta nell'incidente di ieri a Roma, su via Cristoforo Colombo. La giovane è rimasta vittima di un violentissimo impatto fra l'auto in cui viaggiava insieme a un'amica e un'altra macchina. Secondo le prime ricostruzi - facebook.com Vai su Facebook

Incidente a Roma: travolto da conducente del camion, 83enne muore in ospedale https://ift.tt/moPMY6j - X Vai su X

Roma, incidente sulla Colombo: Beatrice Bellucci morta a 20 anni, feriti tre giovani. Ipotesi gara tra auto - Una ragazza di 20 anni deceduta e altri tre giovanissimi feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Scrive ilgazzettino.it

Beatrice Bellucci, la passione per la Roma e gli studi da avvocato: chi era la 20enne morta nell’incidente - L’ultimo post ieri all'ora di pranzo, dal Caffè Bulgari, a piazza Augusto Imperatore ... Secondo quotidiano.net

Chi era Beatrice Bellucci, morta a 20 anni nell'incidente sulla Colombo a Roma - Beatrice Bellucci era una ragazza "solare, con un bellissimo carattere, grande ascoltatrice e molto sicura di sé". Riporta tg.la7.it