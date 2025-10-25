Roma incendio nella notte a Casal Palocco | in fiamme il Fred 246

(Adnkronos) – A fuoco, nella notte, il locale Fred 246 a Casal Palocco. Intorno alle 3 un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, bruciando anche la veranda esterna. Sul posto i vigili del fuoco e numerosi residenti. “Ce ne siamo accorti questa mattina, anche per il forte odore di bruciato – racconta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Incendio a Roma: fiamme nello studio di produzione tv https://ift.tt/F1wkREA - X Vai su X

Tragedia a Roma: un incendio divampato in un appartamento ha tolto la vita a una donna. Gravissima la figlia, salvato il cagnolino che viveva con loro. Una giornata drammatica segnata da fiamme, dolore e un salvataggio nel fumo. - facebook.com Vai su Facebook

Roma, incendio nella notte a Casal Palocco: in fiamme il Fred 246 - Intorno alle 3 un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, bruciando anche la veranda esterna. Scrive sassarinotizie.com

Incendio a Roma: fiamme vicino alle case e strada chiusa - In particolare l'incendio, che sta interessando sterpaglie e terreni incolti, è divampato poco dopo le 13:00 in via Paolo Medolaghi. Riporta romatoday.it

Incendio in appartamento a Torrevecchia a Roma, 91enne morta tra le fiamme e figlia 67enne gravissima - Tragedia a Roma: una anziana di 91 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione a Torrevecchia, la figlia 67enne è in gravi condizioni ... Si legge su virgilio.it