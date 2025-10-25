Roma in crisi il Sassuolo ci crede | duello per rimanere in alto al Mapei Stadium

I giallorossi hanno sono reduci da due sconfitte di fila all'Olimpico con Inter e Viktoria Plzen, la squadra di Grosso è a due punti dall'Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma in crisi, il Sassuolo ci crede: duello per rimanere in alto al Mapei Stadium

Presentazione del libro "Marcia su Roma e dintorni. Dalla crisi dello stato liberale al Fascismo" Martedì 28 ottobre 2025, ore 17:00 Aula Magna del Liceo Niccolini-Palli, Livorno Organizzato da Anppia Federazione Livorno, Anpi Provinciale Livorno e I - facebook.com Vai su Facebook

Roma, crisi in attacco: un gol a partita e anche con l'Inter tante chances sprecate #ASRoma Vai su X

Roma, crisi attacco e il botta e risposta Gasperini-Dybala: i giallorossi sotto accusa - La Roma è un cantiere a cielo aperto, serve del tempo ma ieri l’Olimpico per la prima volta in stagione ha espresso tutto il proprio disappunto. ilmessaggero.it scrive

L'Inter riparte, la Roma vince il derby, è crisi per la Fiorentina - L'Inter ravvivata dal successo sull'Ajax in Champions riparte in campionato, battendo in casa il Sassuolo dopo le sconfitte con l'Udinese la Juventus. Secondo ansa.it

Roma, Dovbyk è sparito: l’attaccante adesso è un caso. Svelati i motivi della crisi - La crisi di Artem Dovbyk era già un fatto assodato, i novanta minuti in panchina contro il Torino hanno invece aperto un vero e proprio caso su di lui. Si legge su corrieredellosport.it