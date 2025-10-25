Roma ha la sua nuova mappa | quartieri che cambiano tra metodo e identità

Roma è una città sterminata nelle sue dimensioni: l’estensione del comune è la maggiore di tutta Italia, superiore a quello di gran parte delle capitali europee e non solo. Non è una città dal tessuto urbano sempre consolidato: a un centro storico con le sue caratteristiche specifiche si affiancano quartieri perfettamente integrati in tale contesto e la cosiddetta “periferia storica” oggi parte della città consolidata. Oltre essi, ci sono quartieri più o meno nuovi e realtà nate in modo spontaneo, troppo spesso dipendenti dall’automobile privata o tagliati fuori dai principali contesti, oltre a una vastissima area che di fatto è una campagna, costellata anche da veri e propri borghi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roma ha la sua nuova mappa: quartieri che cambiano tra metodo e identità

