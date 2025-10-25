Roma giornalista aggredito per una felpa antifascista | in tre lo assaltano davanti al figlio

Roma, una sera come tante nel cuore pulsante della città eterna, si è trasformata in un palcoscenico di violenza e intolleranza per il giornalista Alessandro Sahebi. L'episodio, di una gravità inaudita, è avvenuto mentre Sahebi, in un momento di serenità domestica, stava semplicemente immortalando la compagna e il loro bambino di appena sei mesi. Un gesto d'affetto e normalità interrotto bruscamente dalla brutalità ideologica di tre individui. La loro pretesa, tanto assurda quanto violenta, era che Sahebi si sfilasse la felpa sulla quale campeggiava la scritta "Azione antifascista". Un chiaro tentativo di sopraffazione e intimidazione basato sull'odio politico, che riporta alla mente i periodi più oscuri della storia italiana.

