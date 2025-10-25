Roma Gasperini sicuro | Il rendimento di quel giocatore è insufficiente Dybala? Dico che…

Roma, Gasperini affida a Dybala il compito di risollevare l’attacco. Ecco le dichiarazioni Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Gian Piero Gasperini ha affrontato i temi più caldi in casa Roma, a partire dalle difficoltà offensive. Il tecnico ha sottolineato che l’attitudine offensiva è allenabile e fondamentale per migliorare le prestazioni della squadra. Ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Gasperini sicuro: «Il rendimento di quel giocatore è insufficiente. Dybala? Dico che…»

Argomenti simili trattati di recente

Dybala e Soulé con Bailey: l’idea di Gasperini per Roma-Sassuolo - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Viktoria Plzen, Celik: "Gasperini ci chiede di essere aggressivi". VIDEO #SkySport #SkyUEL - X Vai su X

Conferenza stampa Gasperini pre Sassuolo Roma: «Dobbiamo migliorare l’attacco e l’efficacia. Mi ha infastidito cosa ha detto Dybala? Sì, per questo motivo» - Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida contro il Sassuolo, affrontando diversi temi Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium, ... Secondo calcionews24.com

Trigoria, Bailey è pronto. Gasperini ora cambia - Due dati sorprendenti allo stesso modo, perché forse nessuno poteva immaginare una partenza così posi ... Si legge su ilromanista.eu

Gasperini alla vigilia di Sassuolo-Roma - Mister Gasperini ha risposto alle domande dei media alla vigilia della trasferta con il Sassuolo. Da asroma.com