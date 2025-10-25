Roma Gasperini pronto a cambiare in attacco | Bailey scalda i motori
“ La priorità è migliorare noi stessi. In questo momento la difficoltà principale è segnare, soprattutto in casa ”. Così Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Roma, match in programma domani alle 15:00 al Mapei Stadium. Dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Viktoria Plzen, il tecnico giallorosso è chiamato a trovare soluzioni per ridare efficacia a una fase offensiva ancora troppo sterile. Nuove prove per l’attacco. Le difficoltà di Dovbyk e Ferguson spingono Gasperini a valutare un reparto più leggero, rapido e imprevedibile. In caso di conferma dopo la rifinitura, il tridente potrebbe essere composto da Soulé trequartista a sinistra, Bailey sulla destra e Dybala nel ruolo di falso nove. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
