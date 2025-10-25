Roma Gasperini | Chiarito con Dybala sta bene e può giocare

Roma, 25 ott. (askanews) – “L’obiettivo è crescere, il problema non è solo il centravanti”. Parola di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Sassuolo-Roma, in programma domani alle 15 a Reggio Emilia. Sui fischi dello stadio, il tecnico della Roma è stato netto: “I fischi vanno accettati, si reagisce ripartendo col lavoro. Io sostengo chiunque abbia la maglia della Roma, l’obiettivo è sempre la crescita”. Realismo anche sul mercato: “A gennaio è difficile trovare qualcosa di eccezionale, l’importante è non sbagliare le caratteristiche dei giocatori”. Sul piano tattico, l’allenatore ha ribadito la centralità del gioco e della tecnica più che della fisicità: “Non è necessario giocare sempre con un centravanti alto, contano velocità, tecnica e triangolazioni”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

