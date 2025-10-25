Roma Garzya | Non mi sembra ancora la squadra di Gasperini non facile giocare all’Olimpico

Sololaroma.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista rilasciata a Radio Romanista, l’ex Roma Luigi Garzya ha parlato del momento giallorosso: “ Ancora non mi sembra la Roma di Gasperini, fortunatamente i risultati in campionato ci stanno, la Roma è lì. Quest’anno si può competere per un posto in Champions League. Anche se si è parlato di Scudetto, io ho sempre tenuto i piedi per terra, sapendo che il gap con le altre c’è. Diciamo che adesso è un momento negativo ma sono fiducioso, non si è vista la Roma di Gasperini e i risultati ci sono stati. Sto aspettando, anzi noi tifosi stiamo aspettando i gol degli attaccanti, che per la legge dei grandi numeri arriveranno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma garzya non mi sembra ancora la squadra di gasperini non facile giocare all8217olimpico

© Sololaroma.it - Roma, Garzya: “Non mi sembra ancora la squadra di Gasperini, non facile giocare all’Olimpico”

Argomenti simili trattati di recente

roma garzya sembra squadraGarzya: "Con il Sassuolo la Roma deve vincere. I gol degli attaccanti arriveranno" - L'ex difensore giallorosso a Radio Romanista: "I migliori difensori nel vero senso della parola, quasi come vecchio stampo, ce l'ha la Roma" ... Scrive ilromanista.eu

roma garzya sembra squadraRoma, è crisi per l’attacco: Massara studia il prestito di Zirkzee o Kalimuendo - La squadra è nel pieno della crisi dei centravanti: Dovbyk e Ferguson non segnano, Gasp attende segnali dai due ma anche dal mercato ... Riporta msn.com

roma garzya sembra squadraRoma-Viktoria Plzen, Gasperini: "Abbiamo problemi in attacco, ko che ci fa riflettere" - Viktoria Plzen, Gasperini: 'Abbiamo problemi in attacco, ko che ci fa riflettere' ... Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Garzya Sembra Squadra