Roma Garzya | Non mi sembra ancora la squadra di Gasperini non facile giocare all’Olimpico
In un’intervista rilasciata a Radio Romanista, l’ex Roma Luigi Garzya ha parlato del momento giallorosso: “ Ancora non mi sembra la Roma di Gasperini, fortunatamente i risultati in campionato ci stanno, la Roma è lì. Quest’anno si può competere per un posto in Champions League. Anche se si è parlato di Scudetto, io ho sempre tenuto i piedi per terra, sapendo che il gap con le altre c’è. Diciamo che adesso è un momento negativo ma sono fiducioso, non si è vista la Roma di Gasperini e i risultati ci sono stati. Sto aspettando, anzi noi tifosi stiamo aspettando i gol degli attaccanti, che per la legge dei grandi numeri arriveranno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
