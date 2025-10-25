Roma folle gara di velocità su via Cristoforo Colombo | scontro fra auto una ventenne morta e tre feriti
La vittima era a bordo di una macchina travolta da una delle vetture impegnate nella gara clandestina. Auto si ribalta in via Tuscolana, altre cinque persone ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Roma: folle gara di velocità su via Cristoforo Colombo, scontro fra auto, una ventenne morta e tre feriti - La vittima era a bordo di una macchina travolta da una delle vetture impegnate nella gara clandestina ... Da msn.com