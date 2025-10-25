Roma folle gara di velocità nella notte | scontro fra auto muore una ventenne | Il tifo per la Roma il volley | chi era Bibbi Bellucci 

La vittima era a bordo di una macchina travolta da una delle vetture impegnate nella gara clandestina. Auto si ribalta in via Tuscolana, altre cinque persone ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

roma folle gara velocit224Roma: folle gara di velocità su via Cristoforo Colombo, scontro fra auto, una ventenne morta e tre feriti - Beatrice Bellucci, 20 anni, era la passeggera di una macchina travolta da una delle vetture che andavano ben oltre i limiti di velocità. Si legge su roma.corriere.it

