Roma folle gara di velocità nella notte scontro fra auto muore una ventenne Il tifo per la Roma il volley chi era Bibbi Bellucci
La vittima era a bordo di una macchina travolta da una delle vetture impegnate nella gara clandestina. Auto si ribalta in via Tuscolana, altre cinque persone ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Roma: folle gara di velocità su via Cristoforo Colombo, scontro fra auto, una ventenne morta e tre feriti - Beatrice Bellucci, 20 anni, era la passeggera di una macchina travolta da una delle vetture che andavano ben oltre i limiti di velocità. Si legge su roma.corriere.it