Roma folle gara di velocità nella notte | scontro fra auto muore una ventenne | Il tifo per la Roma il volley | chi era Beatrice Bellucci 

Xml2.corriere.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima era a bordo di una macchina travolta da una delle vetture impegnate nella gara clandestina. Auto si ribalta in via Tuscolana, altre cinque persone ferite. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Roma, folle gara di velocità nella notte: scontro fra auto, muore una ventenne | Il tifo per la Roma, il volley: chi era Beatrice Bellucci 

