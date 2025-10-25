Roma | Floridia ' aggressione a Sahebi non episodio ma segnale di clima marcio'
Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Un giornalista picchiato per una felpa antifascista. Nel 2025. A Roma. Davanti alla moglie e a un bambino di sei mesi. È un fatto allucinante che colpisce chiunque creda nella libertà, nella dignità, nella civiltà. Questi non sono 'episodi'. Sono segnali marci di un clima che si sta facendo veleno, dove la violenza politica torna a camminare a testa alta e chi osa esporsi viene colpito. I tre vigliacchi che hanno aggredito Alessandro Sahebi devono essere identificati immediatamente e rispondere delle proprie azioni davanti alla legge". Così la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai.
