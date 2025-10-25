Roma, 25 ottobre 2025 – Durante un controllo di routine in piazzale degli Eroi, una pattuglia del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale ha arrestato un uomo di 30 anni, di nazionalità colombiana, trovato in possesso di 30 dosi di cocaina e di una ingente somma di denaro contante. L’operazione è scaturita nel corso di un controllo stradale su una Opel Mokka. L’atteggiamento nervoso del conducente ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere con ulteriori verifiche. Durante l’ispezione del veicolo sono stati rinvenuti una trentina di involucri di plastica occultati sotto la plancia del cambio, contenenti cocaina, oltre a più di 2. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma – Cocaina e denaro in auto: arrestato 30enne colombiano in zona Piazzale degli Eroi