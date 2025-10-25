Roma choc schianto in via Cristoforo Colombo | un morto sospetto agghiacciante

Una folle "gara di velocità" in via Cristoforo Colombo, a Roma. E un incidente dal bilancio drammatico, alle 22 di venerdì: una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. Due le vetture coinvolte: a scontrarsi all’altezza di piazza dei Navigatori, in direzione del centro, una Bmw Serie 1 con a bordo due ragazzi e una Mini Cooper sulla quale viaggiavano due ragazze. Mentre quest'ultima si è schiantata contro un pino, la berlina si è rovesciata sul prato dello spartitraffico. "Qui fanno le gare, corrono come matti, succedono incidenti tutti i giorni", ha spiegato un uomo a Repubblica. E questo sarebbe il motivo della tragedia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

