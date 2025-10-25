Roma cade dal muro perimetrale del Pantheon | morto sul colpo un turista giapponese

25 ott 2025

L’uomo di circa 70 anni è precipitato da circa 7 metri. Sul posto medici del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

roma cade dal muro perimetrale del pantheon morto sul colpo un turista giapponese

© Affaritaliani.it - Roma, cade dal muro perimetrale del Pantheon: morto sul colpo un turista giapponese

