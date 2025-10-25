Roma cade dal muro perimetrale del Pantheon | morto sul colpo un turista giapponese
L’uomo di circa 70 anni è precipitato da circa 7 metri. Sul posto medici del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calcio in Pillole. . La Roma cade in Europa League contro il Viktoria Plzen e la delusione dei tifosi è palpabile. All’uscita dallo Stadio Olimpico, abbiamo raccolto le voci e le opinioni dei tifosi giallorossi, che non hanno risparmiato critiche pesanti ai giocatori e - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Tragedia a #Roma. Bambino si sporge dalla finestra per salutare sorella e cade #21ottobre #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X
Turista giapponese cade dal muro del Pantheon: morto sul colpo dopo un volo di sette metri - Un uomo di 70 anni è morto nella serata di ieri a Roma, dopo essere caduto dal muro perimetrale che circonda in Pantheon, in via della Palombella ... Da fanpage.it
Cade dal muro del Pantheon, muore turista giapponese a Roma - L'uomo, che aveva circa 70 anni, è precipitato nel fossato da un'altezza di circa 7 metri ... Segnala tg24.sky.it
Roma, cade dal muro del Pantheon: muore - Un turista giapponese di 70 anni è morto ieri sera a Roma dopo una caduta di 7 metri dal muro perimetrale del Pantheon a Roma. Scrive rainews.it