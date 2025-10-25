Roma cade dal muro del Pantheon | muore
9.00 Un turista giapponese di 70 anni è morto ieri sera a Roma dopo una caduta di 7 metri dal muro perimetrale del Pantheon a Roma. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i Vigili del fuoco che per entrare hanno forzato il cancello all' esterno del Pantheon trovando l'uomo ormai già morto. Per il momento non si hanno altri particolari della tragedia e di come l' l'uomo sia precipitato dal muro del Pantheon. Da chiarire le cause. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
