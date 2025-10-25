Roma cade dal muro del Pantheon | morto turista giapponese

Un turista giapponese è morto nella serata del 24 ottobre a Roma, dopo essere caduto da un’altezza di sette metri nel fossato del Pantheon. La vittima si chiamava Morimasa Hibino e aveva 69 anni: per raggiungerlo i vigili del fuoco hanno forzato il cancello d’ingresso all’esterno del Pantheon, ma i soccorsi sono stati inutili. Da chiarire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

