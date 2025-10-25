Roma | Bonelli ' solidarietà a Sahebi intervenga Piantedosi'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Nessuno dalla maggioranza ha nulla da dire, o parlano di violenza e intimidazioni solo quando gli fa comodo? Il giornalista Alessandro Sahebi è stato aggredito mentre aveva in braccio il figlio di sei mesi accompagnato dalla moglie, perché aveva la maglia con la scritta ‘antifascista'. Il ministro Piantedosi è in grado di far identificare i responsabili di queste intimidazioni? A Sahebi, schiaffeggiato per non aver levato la maglietta, va la nostra solidarietà". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

