Roma auto si ribalta sulla Tuscolana | 5 feriti distrutto l’ingresso di un B&B

Roma, 25 ottobre 2025 – Alle 5 di questa mattina, sabato 25 ottobre, la Sala Operativa del Comando di Roma è intervenuta per un grave incidente stradale avvenuto in via Tuscolana 728. Una vettura, per cause ancora da accertare, è uscita di strada ribaltandosi e finendo contro l’ingresso di un B&B. L’impatto ha distrutto parzialmente la struttura e bloccato il passaggio agli occupanti. Roma, incidente in piazza dei Navigatori, morta una ragazza Sul posto è intervenuta la squadra Tuscolano II 12A dei vigili del fuoco, c he ha estratto le cinque persone rimaste intrappolate all’interno dell’auto. Tutti i feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

