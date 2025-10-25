Roma al via la manifestazione della Cgil | interverrà anche Ranucci

Tg24.sky.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 25 ottobre, la  Cgil scende in piazza a Roma per una manifestazione ribattezzata "Democrazia al lavoro". L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, e per dire "no" alla precarietà e al riarmo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Roma, al via la manifestazione della Cgil: interverrà anche Ranucci

