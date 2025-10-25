Roma al via il corteo della Cgil Landini | Sciopero contro Manovra? Non lo escludiamo

Oggi, sabato 25 ottobre, la Cgil scende in piazza a Roma per una manifestazione ribattezzata "Democrazia al lavoro". L'iniziativa è stata proclamata per chiedere l'aumento di salari e pensioni, maggiori investimenti nella sanità e nella scuola, una vera riforma fiscale, e per dire "no" alla precarietà e al riarmo. "Siamo in piazza perché dobbiamo rimettere al centro i problemi delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare e che oggi sono poveri pur lavorando, dobbiamo rimettere al centro il futuro dei giovani. Serve un cambiamento vero delle politiche economiche e sociali", ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

