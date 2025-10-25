Roma ai Musei Capitolini la mostra Antiche civiltà del Turkmenistan | capolavori mai esposti fuori dal Paese

Dal 25 ottobre 2025 al 12 aprile 2026 a Palazzo dei Conservatori oltre 150 reperti dalla Margiana e dall’antica Partia. Un viaggio straordinario nel cuore dell’Asia Centrale, tra oro, avorio e antiche divinità. Roma, 25 ottobre 2025 – È stata inaugurata ai Musei Capitolini, nelle sale di Palazzo dei Conservatori, la grande mostra archeologica “Antiche civiltà del Turkmenistan”, un evento internazionale che per la prima volta porta in Italia oltre 150 capolavori provenienti dalla Margiana protostorica e dall’antica Partia, testimonianze di una delle più affascinanti civiltà dell’Asia Centrale. La mostra, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è realizzata con il Ministero della Cultura del Turkmenistan, l’ISMEO, il CRAST – Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l’Asia e l’Università degli Studi di Torino, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

