Roma 20enne muore coinvolta in scontro tra auto durante folle gara di velocità in via Cristoforo Colombo 3 feriti di cui 2 ventiduenni investitori
L'incidente, avvenuto intorno alle 22 di ieri sera, è stato provocato da una Bmw 123 dove a bordo c'erano dei ventenni probabilmente intenti ad una gara di velocità con altre vetture. In prognosi riservata l'amica della vittima, che guidava la Mini Cooper travolta Una ragazza di appena 20 ann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Si chiamava Beatrice Bellucci la 20enne morta nell'incidente di ieri sera a Roma, su via Cristoforo Colombo - facebook.com Vai su Facebook
