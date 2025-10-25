Roger e Michelle una collaborazione nata ‘al telefono’

Uniti dalla e nella musica. È nato sulle note di ‘Al telefono’ di Cesare Cremonini e ‘Fai Rumore’ di Diodato, il rapporto fra Michelle Lufo ed Enea Santucci, in arte Roger, dj e produttore discografico riminese di Loc Records. Si conoscono da poco, "ma la connessione con lei è stata fin da subito profonda. Sta nascendo non solo un’importante collaborazione, ma anche una bella amicizia". Michelle stava cercando un produttore quando si sono incontrati e ancora non sapeva che da lì a poco la sua vita sarebbe stata catapultata su un palco così importante. Ed è stata proprio questa "esperienza bellissima per entrambi" a unirli in una maniera così intensa: "E’ successo tutto così velocemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

