ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta choc alle porte di Milano. Oltre duemila pacchi Amazon sono stati trovati dai carabinieri in un capannone abbandonato a Rodano, nella provincia di Milano. L’enorme quantità di merce, destinata a clienti ignari, era nascosta e pronta per essere rivenduta. Due uomini, di 25 e 30 anni, entrambi incensurati, sono stati arrestati, mentre un terzo complice di 24 anni è stato denunciato a piede libero. Il blitz dei carabinieri. L’operazione è scattata nella serata di ieri, venerdì 24 ottobre, quando i militari della Compagnia di Pioltello, coordinati dalla Procura di Milano, hanno fatto irruzione in un capannone industriale dismesso in via dell’Oca. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rodano, rubano oltre duemila pacchi Amazon: scoperto un deposito segreto, due gli arrestati