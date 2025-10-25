Rodano merce spedita ma mai arrivata | due arresti per ricettazione

Rodano (Milano), 25 ottobre 2025 – Nella serata di ieri, 24 ottobre, a Rodano, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pioltello e i colleghi della sezione di Pioltello hanno arrestato per ricettazione due romeni, rispettivamente di 25 e 30 anni, incensurati, deferendo contestualmente in stato di libertà per il medesimo reato un terzo connazionale, 24enne, anch’egli incensurato. Paura a Rozzano: ubriaco e in contromano alla guida di un’auto rubata Gli operanti sono intervenuti, nel corso della mattinata, in un capannone industriale abbandonato, sito in via dell’Oca, ove era stato notato entrare un autoarticolato con targa romena con alla guida uno dei soggetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

