’Rocky Horror show’ storia di un cult
Immaginate crescere dietro le quinte del Rocky horror show, il musical teatrale. Tra lo scienziato pazzo di Transexual, Transylvania e i due fidanzatini perbenisti che scoprono la libertà sessuale. E tuo padre è Riff Raff, il gobbo e vampiresco maggiordomo, ovvero Richard O’Brien (autore dello spettacolo e del film). Il documentario che a novembre arriverà al Modernissimo si intitola The Story of Rocky Horror. Anticipato dal restauro di Rocky Horror Picture Show, che uscì cinquant’anni fa e da lunedì 27 ottobre viene distribuito dalla Cineteca di Bologna in oltre duecento sale italiane. Presentato al Cinema Ritrovato e alla Festa del cinema di Roma, The Story of Rocky Horror è molto più della storia di un cult. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
