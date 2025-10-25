Rocket Girls sempre in orbita Il mondo della pista è azzurro
Finisce con le magnifiche cinque che lanciano in aria sul podio il ct Marco Villa: l’Italia del ciclismo è nuovamente campione del mondo nell’ inseguimento a squadre femminile, tre anni dopo la prima storica vittoria del 2022 e un anno dopo l’oro ai Giochi di Parigi. Le ’rocket girls’ Martina Fidanza, Martina Alzini, Chiara Consonni, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini hanno trionfato al Velodromo Penalolen di Santiago del Cile, battendo in finale la Germania. "Siamo un gruppo molto coeso: anche se cambiano le componenti, il risultato non cambia. Il bello di questa nazionale è che tutte siamo utili, ma nessuna è indispensabile", ha detto Martina Alzini dopo il trionfo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
