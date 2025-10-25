rock contest di firenze trenta in gara e la finale torna al tenax

Firenze, 25 ottobre 2025 – Sarà lo storico Tenax a ospitare la finale, il 14 dicembre, del Rock Contest, il concorso nazionale per gruppi emergenti, giunto alla 37esima edizione e che in passato ha scoperto talenti come Lucio Corsi, Offlaga Disco Pax e Emma Nolde: la manifestazione è partita proprio nel 1984 dal Tenax. La serata finale tornerà ad avere in giuria Piero Pelù che si unisce al team formato da Whitemary, Coca Puma, Lamante e Nolde. Tra gli ospiti live, come spiegato nel corso della conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, sarà sul palco 'Il mago del gelato', progetto milanese che fonde afrobeat, jazz e funk. 🔗 Leggi su Lanazione.it

