Roccella | Si cerca di trasferire compiti educativi dalla famiglia alla scuola vorrei evitarlo L’alleanza scuola famiglia deve avere al suo centro prima di tutto i genitori
Il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella è intervenuta al convegno "Liberi dalle droghe, liberi dalle paure" sottolineando l'urgenza di rafforzare l'informazione alle famiglie sul tema delle sostanze stupefacenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
CONAD Roccella Jonica Via Lacchi snc. . Nel Sottosopra, tutti cercano i premi della collezione Stranger Things! Dal 6 ottobre all’11 gennaio, ogni 15€ di spesa, riceverai un bollino per richiederli. E puoi anche partecipare al “Concorso dal Sottosopra” per vinc - facebook.com Vai su Facebook