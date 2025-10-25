Roccella | Si cerca di trasferire compiti educativi dalla famiglia alla scuola vorrei evitarlo L’alleanza scuola famiglia deve avere al suo centro prima di tutto i genitori

Il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella è intervenuta al convegno "Liberi dalle droghe, liberi dalle paure" sottolineando l'urgenza di rafforzare l'informazione alle famiglie sul tema delle sostanze stupefacenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

