Roberto Fiordi racconta due decenni italiani dalla piazza alle passerelle
Nel suo nuovo saggio, lo scrittore Roberto Fiordi attraversa due decenni che hanno inciso nell’anima del Paese. Dagli anni ’70 intrisi di contrasti alla svolta degli anni ’80, il racconto unisce culture, conflitti e cambiamenti privati, senza dimenticare quel grido generazionale che suonava: sesso, droga e Rock’n’Roll. Una svolta negli anni Ottanta Con la seconda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
