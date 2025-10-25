Roberto Fiordi racconta due decenni italiani dalla piazza alle passerelle

Sbircialanotizia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo nuovo saggio, lo scrittore Roberto Fiordi attraversa due decenni che hanno inciso nell’anima del Paese. Dagli anni ’70 intrisi di contrasti alla svolta degli anni ’80, il racconto unisce culture, conflitti e cambiamenti privati, senza dimenticare quel grido generazionale che suonava: sesso, droga e Rock’n’Roll. Una svolta negli anni Ottanta Con la seconda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roberto fiordi racconta due decenni italiani dalla piazza alle passerelle

© Sbircialanotizia.it - Roberto Fiordi racconta due decenni italiani, dalla piazza alle passerelle

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Roberto Fiordi Racconta Due