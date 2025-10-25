Ritrovato il bambino di 4 anni scomparso a Macerata riconsegnato al padre grazie a un cruciale sorriso

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Macerata un bimbo di quattro anni si è perso: la Polizia lo ha ritrovato e riconsegnato al padre grazie al riconoscimento dell'asilo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ritrovato il bambino di 4 anni scomparso a macerata riconsegnato al padre grazie a un cruciale sorriso

© Notizie.virgilio.it - Ritrovato il bambino di 4 anni scomparso a Macerata, riconsegnato al padre grazie a un cruciale sorriso

Argomenti simili trattati di recente

ritrovato bambino 4 anniRitrovato il bambino di 4 anni scomparso a Macerata, riconsegnato al padre grazie a un cruciale sorriso - A Macerata un bimbo di quattro anni si è perso: la Polizia lo ha ritrovato e riconsegnato al padre grazie al riconoscimento dell'asilo. virgilio.it scrive

ritrovato bambino 4 anniBimbo di 4 anni cammina da solo, la polizia lo vede e rintraccia il padre: “Ha sorriso quando ha visto l’asilo” - Dei cittadini l’hanno visto da solo e hanno chiamato la polizia, che l’ha recuperato e ha iniziato a cercare i ge ... Da fanpage.it

In vacanza con i genitori si perde a Prati. Bambino di 4 anni ritrovato dai vigili - La famiglia di turisti inglesi era arrivata da poco a Roma per una vacanza, quando improvvisamente mamma e papà hanno perso di vista il piccolo. Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ritrovato Bambino 4 Anni