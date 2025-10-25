Ritrovato il bambino di 4 anni scomparso a Macerata riconsegnato al padre grazie a un cruciale sorriso

A Macerata un bimbo di quattro anni si è perso: la Polizia lo ha ritrovato e riconsegnato al padre grazie al riconoscimento dell'asilo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ritrovato il bambino di 4 anni scomparso a Macerata, riconsegnato al padre grazie a un cruciale sorriso

