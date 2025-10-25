Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Montevarchi: la donna, infreddolita ma in buone condizioni, è stata tratta in salvo tra la vegetazione. Momenti di grande apprensione ieri sera in località Comugni, nel comune di Terranuova Bracciolini, dove una donna di 93 anni si era allontanata da casa senza farvi più ritorno. Il figlio, non vedendola rientrare e con il sopraggiungere dell’oscurità, ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto, intorno alle 19:00, è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi, che ha dato il via alle ricerche insieme ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ritrovata dopo ore di apprensione una 93enne a Terranuova