ritratti senza tempo la collezione paolo giovio in mostra alla pinacoteca

Umanista, vescovo, medico e storico, ma anche ideatore della più ambiziosa galleria di ritratti del Rinascimento europeo: Paolo Giovio comasco illustre e grande uomo di arte e cultura, vissuto tra 1483 e 1552, si è lasciato alle spalle una delle più grandi collezioni di ritratti, ora protagonisti della mostra ospitata dalla Pinacoteca Civica di Como fino all’8 febbraio, e curata dallo storio dell’arte Bruno Fasola. “La collezione. Paolo Giovio e i ritratti senza tempo”, per la prima volta espone tutti i ritratti originali della Pinacoteca, accanto ai prestiti dei musei e dei privati in una mostra evocativa del primo museo moderno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

