Ritardi nell' approvazione del bilancio la minoranza | Sanzioni e gravi conseguenze
“Grave ritardo nell'approvazione del bilancio consolidato 2024”: è l'accusa contenuta in un'interrogazione scritta dei consiglieri comunali Mario De Lio, Carla Di Biase, Giuseppe Giampietro, Roberto Miscia, Mario Colantonio, Liberato Aceto, Emma Letta, Fabrizio Di Stefano, Maurizio Costa, Damiano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Concorso ASL Napoli 1 istituti Penitenziari: gli idonei denunciano ritardi nelle assunzioni di Manuel Ruggiero Una segnalazione giunta in forma privata alla nostra redazione — firmata da un gruppo di aspiranti infermieri risultati idonei al concorso indetto dall’ - facebook.com Vai su Facebook
Minaccia droni, ritardi all’aeroporto di Oslo. Putin continua a provocare l’Europa con gli sconfinamenti nei cieli europei. Neutralizzarli costa molto di più che produrli: https://startupitalia.eu/tech/droni-avvisati-aeroporto-oslo/… - X Vai su X
Acquedotto Lucano, Cifarelli (Pd): Incomprensibile il ritardo nell’approvazione del bilancio 2024 - “Una situazione che suscita interrogativi non solo di natura tecnica, ma anche di trasparenza amministrativa” ... Da basilicata24.it
"Se il papa fa il miracolo la partoriamo": Giorgetti scherza sui ritardi della manovra - Nelle prossime ore il governo Meloni si limiterà a dare l'ok alle tabelle da inviare alla Commissione europea. Scrive today.it
Catanzaro, Veraldi: “Bilancio consolidato in ritardo” - Veraldi: “Bilancio consolidato in ritardo, giunta superficiale e inadeguata. Si legge su catanzaroinforma.it