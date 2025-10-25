Tre archi e un pianoforte. La violinista Misia Iannoni Sebastianini, la violista Martina Santarone, il violoncellista Vladimir Bogdanovic e il pianista Antonino Fiumara sono i componenti del Quartetto Werther, protagonista del concerto di domattina alla sala Corelli del teatro Alighieri (ore 11). L’appuntamento rientra nei ’Concerti della domenica’, la rassegna organizzata dall’associazione musicale ’Mariani’ grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Fondato nel 2016, il Quartetto Werther è ritenuta una delle formazioni cameristiche più promettenti del panorama concertistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risveglio col Quartetto Werther