Risultati e classifica F1 GP Messico 2025 | tempi FP3 Norris precede Hamilton Leclerc in top-5 7° Antonelli
Calato il sipario sulle prove libere 3 del GP del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Città del Messico i piloti sono stati chiamati a testare i vari assetti per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e anche della gara. Un tracciato in un contesto particolare quello messicano. L’Autodromo Hermanos Rodríguez è lungo 4,304 km e presenta 17 curve, da affrontare per 71 giri. La sua peculiarità principale è l’altitudine: il circuito si trova infatti a oltre 2.200 metri sul livello del mare, una caratteristica che comporta una significativa rarefazione dell’aria. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Euroleague Round 6: tutti i risultati e la classifica - facebook.com Vai su Facebook
Risultati e classifica F1, GP Messico 2025: tempi FP3. Norris precede Hamilton, Leclerc in top-5. 7° Antonelli - Calato il sipario sulle prove libere 3 del GP del Messico, 20° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Come scrive oasport.it
Risultati e classifica F1, GP Messico 2025: tempi FP2. Verstappen davanti a Leclerc, benissimo Antonelli - Va in archivio anche la seconda sessione di prove libere al GP del Messico, appuntamento numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine ... Riporta oasport.it
GP Città del Messico 2025 – Classifica FP1: comanda Leclerc, 2° Antonelli. Piastri 4°, sorpresa in Red Bull: Lindblad batte Tsunoda - Messico, classifica delle prove libere 1: Leclerc il più veloce in pista in una sessione con 9 rookie. Si legge su formulapassion.it