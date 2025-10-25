Risultati e classifica F1 GP Messico 2025 | tempi FP2 Verstappen davanti a Leclerc benissimo Antonelli
Va in archivio anche la seconda sessione di prove libere al GP del Messico, appuntamento numero venti del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’Autodromo Fratelli Rodriguez. Un secondo turno che ha in parte confermato le sensazioni del primo, con ancora Charles Leclerc in top 3. Precisamente, il ferrarista ha racimolato un distacco di 0.153 rispetto alla Red Bull di Max Verstappen, il quale ha segnato il miglior tempio fermando il cronometro a 1:17.392. Buonissimo terzo posto poi per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), abile ad ottenere un gap di 0.174 precedendo la McLaren di Lando Norris, quarto a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
