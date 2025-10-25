Ristrutturazione del Palasport Il ministero revoca i due milioni E il Comune studia la contromossa

Ilgiorno.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una questione di natura squisitamente burocratica rischia di far saltare il finanziamento, due milioni e 75mila euro a fondo perduto del Pnrr, per la ristrutturazione del palazzetto dello sport Don Balduzzi che oggi ospita, tra l’altro, le gare casalinghe delle squadre di volley maschile di serie B e di femminile di B1. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Simone Molinari era riuscita a ottenere il finanziamento, destinato espressamente all’edilizia scolastica. Ora però il Ministero lo ha revocato, escludendo il Comune lomellino dalla graduatoria. Una decisione che per gli Amministratori è illegittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ristrutturazione del palasport il ministero revoca i due milioni e il comune studia la contromossa

© Ilgiorno.it - Ristrutturazione del Palasport. Il ministero revoca i due milioni. E il Comune studia la contromossa

Altre letture consigliate

ristrutturazione palasport ministero revocaRistrutturazione del Palasport. Il ministero revoca i due milioni. E il Comune studia la contromossa - Poi il dubbio sulla destinazione d’uso: dev’essere scolastica. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Ristrutturazione Palasport Ministero Revoca