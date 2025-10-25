Rissa in via San Vitale a Bologna colpita una ragazza

Botte, schiaffi, calci e spintoni e poi urla, insulti e sputi: notte di follia in pieno centro a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rissa in via San Vitale a Bologna, colpita una ragazza

News recenti che potrebbero piacerti

Una nuova rissa è scoppiata in via Spinuzza, la stessa zona dove ha perso la vita Paolo Taormina, il giovane barman di 20 anni ucciso da Gaetano Maranzano, 28 anni, con un colpo di pistola alla testa. Uno degli agenti della polizia municipale mentre cercav - facebook.com Vai su Facebook

Rissa a San Giuliano Milanese: decine di coinvolti, feriti e danni alle auto. Identificati in dieci - San Giuliano Milanese, 24 giugno 2024 – Violenza in città: una rissa nel fine settimana ha avuto come teatro in via Fratelli Cervi: erano coinvolte decine di persone e si segnalano diversi feriti e ... Lo riporta ilgiorno.it

San Benedetto, rissa in via Leopardi, ferito un uomo di 45 anni. Bottiglie di birra rotte, fazzoletti e varia sporcizia vicino alla Bambinopoli - SAN BENEDETTO Le telecamere installate in via Leopardi potranno costituire un elemento utile alle indagini avviate dai carabinieri per ricostruire quanto avvenuto l’altra notte e individuate i ... Riporta corriereadriatico.it