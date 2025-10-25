Riqualificazione strade fondi anche per il viale
La Panoramica, via Gentili e viale Nazario Sauro sono le tre strade cittadine che il sindaco Valerio Vesprini si è impegnato a rigenerare in via prioritaria. Per le prime due c’è stato un buon inizio con il reperimento dei finanziamenti necessari. Ora anche per il viale è stata avviata la procedura di riqualificazione con il progetto di fattibilità tecnico economica approvato dalla giunta municipale, fissando obiettivi e risorse per rimettere al centro la pedonalità lungo l’asse parallelo al lungomare, da piazza Mentana a via Francesco Baracca. L’intervento sarà finanziato con proventi da alienazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Francesco Zuccherini. . Piano Strade 2024: via libera ai progetti esecutivi La Giunta comunale ha approvato i progetti per il nuovo Piano Strade, con un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro destinato alla riqualificazione e ripavimentazione delle pr - facebook.com Vai su Facebook
Ministero: all'Umbria 22 milioni per la riqualificazione delle strade provinciali - X Vai su X
Riqualificazione strade, fondi anche per il viale - Insieme a via Gentili e alla Panoramica, Nazario Sauro era una delle arterie che l’amministrazione vorrebbe sistemare: ecco i costi dell’intervento. Segnala msn.com
Bandecchi scrive a Salvini, servono 64 milioni di euro per interventi urgenti - Bandecchi chiede a Salvini 64 milioni per scuole, strade e beni monumentali. Lo riporta quifinanza.it
Riqualificazione delle strade provinciali sannite, 6 milioni dalla Regione - La Regione Campania ha finanziato numerosi progetti di intervento per la riqualificazione delle strade provinciali nel territorio sannita. Da ntr24.tv