riqualificazione strade fondi anche per il viale

25 ott 2025

La Panoramica, via Gentili e viale Nazario Sauro sono le tre strade cittadine che il sindaco Valerio Vesprini si è impegnato a rigenerare in via prioritaria. Per le prime due c’è stato un buon inizio con il reperimento dei finanziamenti necessari. Ora anche per il viale è stata avviata la procedura di riqualificazione con il progetto di fattibilità tecnico economica approvato dalla giunta municipale, fissando obiettivi e risorse per rimettere al centro la pedonalità lungo l’asse parallelo al lungomare, da piazza Mentana a via Francesco Baracca. L’intervento sarà finanziato con proventi da alienazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

