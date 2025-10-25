Riparte oggi alle 21 la stagione del Cinema Sarti, in via XX Settembre. Gianluca Nanni, volontario responsabile, racconta le aspettative per questa nuova stagione del cinema cittadino e le novità che attendono gli spettatori. Nanni, con cosa si comincia? "Si parte con ‘Le assaggiatrici’ di Silvio Solini, poi ‘Tre ciotole’ con Alba Rohrwacher, ‘La vita va così’ con Virginia Raffaele, ‘Dopo la caccia’ con Julia Roberts, ‘Cinque secondi’ di Paolo Virzì con Valerio Mastrandea, per chiudere con ‘Il maestro’ con Pierfrancesco Favino nei panni di un insegnante di tennis. Tanto cinema italiano e qualche opera internazionale in cui si ride e ci si commuove, in pieno stile ‘Sarti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riparte da ’Le assaggiatrici’ la stagione del cinema Sarti: "Lo scorso anno i nostri film visti da oltre 6mila persone"