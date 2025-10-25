RIP Giulia Michelini | Per apprezzare davvero la vita bisogna avvicinarsi alla morte

Le "lezione" di vita del film? Godersi appieno il tempo che abbiamo. La ghost story di D'Ambrosi & De Santis è in sala con FilmClub Distribuzione. Recitare in una ghost story tutta italiana. Non avrebbero mai pensato di farlo i protagonisti di RIP, il lungometraggio d'esordio di Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis presentato ad Alice nella Città ed ora al cinema con Filmclub Distribuzione. Leonardo (Augusto Fornari) è un uomo solo e disilluso che impara ad apprezzare la vita solo dopo aver incontrato tre fantasmi: il padre da giovane negli anni '70 e due popolane del '400 e dell'800 (rispettivamente Valerio Morigi, Giulia Michelini e Nina Pons). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

