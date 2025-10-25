Rinviata la partita Juve Stabia-Bari | richiesta del Viminale dopo amministrazione giudiziaria per club campano

Fanpage.it | 25 ott 2025

La Lega di B ha disposto il rinvio a data da destinarsi dell'incontro tra Juve Stabia e Bari; la decisione pochi giorni dopo la decisione di sottoporre il club campano ad amministrazione giudiziaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

