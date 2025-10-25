Civitanova, 25 ottobre 2025 – Mentre vanno a dama le pedine della giunta Acquaroli bis, con la certezza che il camerte Gianluca Pasqui sarà il presidente del consiglio regionale, si spalanca per Fabrizio Ciarapica la certezza di restare a governare Civitanova e di dover, ora, affrontare il puzzle della sua giunta, oggi monca di due assessori: Francesco Caldaroni (Fratelli d’Italia) che si è dimesso nel post elezioni regionali, e Manola Gironacci, a cui nell’estate 2023 il sindaco tolse la delega che le era stata assegnata in quota alla lista civica Civitanova Unica. Non è solo questione di riempire i vuoti, ma anche di redistribuire le deleghe; quelle che furono di Caldaroni, quella del turismo, che uscita Gironacci il sindaco avocò a sé, e poi l’urbanistica, che Ciarapica ha commissariato dopo le scivolate sulle varianti, depotenziando di fatto l’assessore Roberta Belletti (Vince Civitanova). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimpasto in giunta nelle Marche, Pantella e Tiberi in pole